Prokuröri sõnul on riik andnud Andres Reinarti süüdimõistmisel selge sõnumi, et sellisele teole peab järgnema võimalikult karm karistus, mis käesoleval juhul on 10 aastat 8 kuud vangistust.

Prokuratuuri seisukoht lähtus terve menetluse kestel sellest, et Andres Reinarti suhtumine teo tagajärge oli toime pandud kaudse tahtlusega ning see pole menetluse kestel muutunud. Meie hinnangul olid Andres Reinarti teod s.o joobes juhtimine, kiiruse ületamine ja vastassuunavööndis liikumine keelatud kohas ja pimedas kurvis toime pandud kavatsetult ning tagajärje suhtes s.o kolme inimese surma ja ühele inimesele raskete tervisekahjustuste põhjustamise osas toime pandud kaudse tahtlusega.