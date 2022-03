Mis loom on tuugen ja kas teda peaks kartma?

Saaremaa läänerannikule plaanitav meretuulepark on teema, mis jätab külmaks pigem vähem kui rohkem inimesi. Kes on poolt, kes kategooriliselt vastu, aga midagi sellest arvab kui mitte iga saarlane, siis iga teine sõrulane kindlasti.

Kui palju me teame, mida säärane mastaapne tuulepark endaga kaasa toob, kuidas see mõjutab meie loodust, inimesi ja Saaremaa majandust? Kõigele sellele katsume leida vastused täna Saarte Hääles startivas uurivas lugudesarjas.

Sõna saavad oma ala spetsialistid meilt ja mujalt ning unustanud ei ole me ka tavalisi inimesi, kes siin- ja sealpool merd juba aastaid tuulegeneraatoritega "koos" elanud − kuidas see nende elu mõjutanud on? Põhjalikud lood, mis otsivad kõigele sellele vastuseid, jõuavad lugejateni iga kahe nädala tagant paberlehes nii sõnas, pildis kui ka videokeeles Saarte Hääle veebilehel.