Alustas sellega Marju Lauristin, kes nõudis, et meie venelased peavad pöörduma Putini poole. Ühelt poolt naljakas, teiselt poolt ohtlik ja kindlasti mitte riigimehelik. Aga ka karikatuurne selles mõttes, et Ukraina näitel on kohalikud venelased läinud suures osas kõik president Zelenskõi selja taha ja võitlevad õlg õla kõrval, oma elusid igapäevaselt ohverdades Ukraina eest, Venemaa vastu. Minu meelest on see piisav kinnitus selleks, et ka meie oma siinsed vene rahvusest inimesed on südames ja teos meiega.