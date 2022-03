JUHTKIRI ⟩ Kogukonna abi

Sõrve sääre jahiselts hakkas aga koguma annetusi laskemoona ostmiseks Ukraina kaitsejõududele – et oleks, millega vaenlastele vastu hakata. Kohalike elanike valmistatud Molotovi kokteilidest paraku ei piisa – tarvis on padruneid. Ja iga padrun loeb.

Hea meel on selle üle, et meie inimesed on varmad hädalistele appi tulema, neid oma kogukonda võtma, neile ulualust ja tööd pakkuma.

Küllap mängib selles rolli tõik, et Ukrainal on olnud meiega ühine ajalugu ja püüdlused. Kuidas siis mitte aidata hädalist, kes on meiega sarnane ja vaat et üleaedne? Tuhat kilomeetrit, mis Eestit ja Ukrainat lahutavad, on ju üsna väike vahemaa.