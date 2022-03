Tellijale

Poolavatud kadakate või harvade puudega pärandkooslus püsib vaid tingimustes, kus seda igal suvel karjatatakse või niidetakse. Siis on tagatud ka head tingimused taimede kasvuks. Niitmine ja karjatamine hoiab kõik liigid n-ö kontrolli all – üks liik ei saa tulla ja võimutsema hakata. Sellistes tingimustes kujuneb väga suur liigirikkus. Kui karjatamine ja niitmine katkeb, siis mõnda aega püsib ala veel avatuna ja seejärel hakkavad noored puud ja põõsad seal võimust võtma, kuni ala on lõpuks metsailmeline.