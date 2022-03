Sõjapõgenikud saavad meditsiiniabi nagu ravikindlustuseta isikud

Muu hulgas on põgenikele tagatud vältimatu arstiabi, vältimatu hambaravi, Covid-19 testimine ja Covid-19 vaktsineerimine, samuti rahvatervise kaitsega seotud tervishoiuteenused.

Sõjapõgenikele tuleb tagada vajaminev ravi, mille edasilükkamine või selle andmata jätmine võib põhjustada abivajaja surma või püsiva tervisekahjustuse. Oluline on, et raviarstil tuleb dokumenteerida, miks ta otsustas, et haige vajab abi vältimatu abi korras ja sealhulgas ka vältimatu abi ulatus.