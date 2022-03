Soovitatav on vaadata uudiseid ja sotsiaalmeediat ainult teatud kellaaegadel, piiratud aja jooksul ja seejärel teha midagi lõõgastavat.

Juhised, mis Shout on välja andnud, kõlavad lihtsalt - lülitage telefon öösel välja ja ärge tundke, et peate uudiseid vaatama. Seda võib muidugi olla raske praktikas rakendada. "Me ütleme alati, et püüdke meeles pidada, mida saame kontrollida, ja te saate kindlasti kontrollida, kui palju meediat tarbite või kui palju aega teil magamiseks on ja ka seda, kui palju sirutute välja vajadusel endale abi saamiseks."

Mida saad teha oma laste heaks?

Esimene asi, mida teada, on see, et teema üleüldine vältimine võib lapsi hirmutada, ütleb Ane Lemche, psühholoog ja lastenõustaja organisatsioonist Save the Children.

Prof Vivian Hill Briti Psühholoogilisest Seltsist soovitab muuta vestlused vanusele vastavaks. Noorematele lastele soovitab ta näiteks näidata kaardilt, kus Ukraina asub, et nad mõistaks, et sõjategevus asub meist pigem ikkagi suhteliselt kaugel. Vanemate laste puhul soovitab ta konteksti loomist.

Kuid igas vanuses on oluline lapsi rahustada. "Hoidke jutt nii asjalik, kui võimalik: selgitage, et viimastel aastatel on kogu maailmas olnud sõdu ja meil on olnud õnne, et enamik neist ei ole siinsetele peredele mingit mõju avaldanud - see aitab neil tunnetada, et nende jaoks risk puudub," ütleb prof Hill. "Ja see ongi see, mida lapsed vajavad: kinnitust, et nemad pole ohus."

Kui nad on mures Ukraina inimeste pärast, soovitab professor rääkida neile meetmetest, mida ukrainlased ise enda kaitsmiseks ette võtavad. "Rääkige nendega sellest, kuidas enamik inimesi on õhurünnakute eest peidus varjupaikades või võite rääkida ka sellest, kuidas inimesed liiguvad oma kodumaalt teistesse riikidesse, kus neil on ohutum."

Kui vanemad ise tunnevad ärevust, tunnetavad seda ka lapsed, seega on oluline, et ka täiskasvanud saaksid tuge. "Kui tunnete end tõeliselt ärritununa ja teie laps küsib teilt midagi, öelge lihtsalt: "Kas me võime sellest veidi hiljem rääkida". Ja kui te ei tunne, et sellega hakkama saaksite, leidke keegi teine, kes seda suudab - teie partner või mõni teine perekonnaliige suudab ehk sellega paremini toime tulla."

Ta ütleb, et on normaalne, et täiskasvanud tunnevad end pandeemiajärgselt ebakindlalt ja mõtlevad, millal ometi stabiilsusperiood saabub. Ta soovitab veenduda, et neilgi on nn ”kaitstud ajad”, kus ei ole kokkupuudet uudistega, näiteks võivad täiskasvanud autoraadio sõidu ajaks välja lülitada.