LUMEHOOD JA PÄIKSEPAISTE ⟩ Nädala teine pool kisub taas talviselt külmaks

Esmaspäeval liigub madalrõhkkond Venemaale ja selle serva mööda liigub üle Eesti üksikuid lumehooge. Tuul pöördub läänekaarest põhjakaarde. Õhutemperatuur on öösel saartel ja läänerannikul -1..+1, mandri sisealadel -3..-9°C, päeval tõuseb -2..+2, Edela-Eestis kuni +5°C-ni.

Teisipäeva öösel madalrõhkkond kaugeneb ja selle järel puhub tugev kirdetuul ning on lumehooge. Õhutemperatuur langeb saartel kuni -5, mandril -6..-11°C-ni. Päeval tõusva õhurõhu foonil pilved hõrenevad, sajuhooge on vaid üksikuid ja õhtu poole ka tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on -4..-9, saartel vastu Läänemerd kuni -2°C.