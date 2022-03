Ministeerium ⟩ Tuulikute paigutamine rannikust kaugemale ei ole mõistlik

Analüüsi tulemusena on ministeeriumi sõnul meretuuleparkide arendamiseks hinnatud sobilikuks vaid 4,5 protsenti Eesti merealast. ELVL-i ettepanekuga väheneks see ala veelgi 18 protsendi võrra.

Arvestades, et puudub kindlus, et kõigile meretuuleparkide planeeringualadele saab reaalselt meretuuleparke rajada, sest näiteks võib keskkonnamõjude hindamise käigus selguda, et tuulepargi rajamine ei ole võimalik, tekib ministeeriumi sõnul alade veelgi suurema vähendamise korral risk, et Eesti ei täida tulevikus oma kliimaneutraalsele energiatootmisele ülemineku, taastuvenergia ning varustuskindluse eesmärke.