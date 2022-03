Sügisel kooliteed alustanud 7-aastane Martha Anett on hea sõber nii naabri kahe koeraga kui ka sugulaste spanjeli Elsaga. Marthal ja tema 17-aastasel õel on suur unistus – saada päris oma koer. Ema Tiina meelest on kutsika soetamine hea mõte – ka sellepärast et hüpokoeraks koolitatuna oleks uuest pereliikmest temale ja Marthale suur abi.