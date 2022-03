JUHTKIRI ⟩ Osturallil – igaks juhuks

Jah, tõepoolest – mingi toidu- ja esmavajalike toodete varu võiks kodus ikka olla. Seda õpetab ka naiskodukaitse kriisiks valmisoleku koolitustel. Niisugune tagavara on vajalik näiteks elektrikatkestuste puhuks – mine tea, kui kaua need kesta võivad, eriti kaugemates maapiirkondades. Olukorrad, kus kolm-neli päeva tuleb ilma vooluta hakkama saada, pole meil 21. sajandil paraku midagi ennenägematut. Kas aga on mõtet kaupa lihtsalt arutul hulgal kokku osta? Kui oma pere ei suuda neid koguseid ka mitme aastaga ära tarvitada, on soetatud ilmselgelt liiga palju kraami. Isegi kui on ebakindlus tuleviku ees ning sõjahirm mõtetes kummitamas.