SOETA JA TOETA ⟩ Täna algas saarlanna korraldatud Eesti kunstnike heategevusoksjon Ukraina toetuseks

Oksjoni korraldamisega on seotud Saaremaalt pärit tulevane stsenograaf, Eesti Kunstiakadeemia tudeng Rebeca Rosalie Parbus . ”Sõja esimestel päevadel tekkis minus tunne ja kohustus midagi-kuidagi oma oskuste ja võimete piires ära teha,” rääkis Parbus Saarte Häälele. ”Püssi ma käes hoida ei oska, pintslit ka veel mitte! Õnneks on EKA-s ning Eesti Kunstnike Liidus asjatundjaid palju.”

Parbus on väga tänulik, et paljud Eesti hinnatumad kunstnikud võtsid tema ideest kohe tuld. ”Eesti Kunstnike Liit, ARS Kunstilinnak, EKA üliõpilasesindus ning kommunikatsiooniosakond olid samuti valmis kohe asjale õla alla panema,” rõõmustas ta.

Oluline on meeles pidada, et 12. märtsil see viimati mainitud oksjon veebikeskkonnas juba lõpeb. 13. märtsil toimub aga oksjoni finaal: shorturl.at/vwHQ6.