RAUDVERE SKANDAAL ⟩ Kas Moskva troll saab olla Saaremaa volikogu revisjonikomisjoni esimees? Ei saa, leiab volikogu juht

Tamkivi kinnitas Saarte Häälele, et on Raudvere saadet kuulanud. “Esimene emotsioon kogu sellest jutust võttis täiesti sõnatuks ja oli reaalselt selline tunne, et ma ei suuda oma kõrvu uskuda.”

Saaremaa volikogu Isamaa fraktsiooni liige Harry Raudvere õigustas endale kuuluva Nõmme raadio eetrist 1. märtsil Putini sõda Ukrainas ja väitis, et sõja venimine on tingitud Venemaa presidendi inimlikkusest.

Kuidas Krimm sai Venemaa Föderatsiooni osaks

"Oli rahvahääletus, sellest ei taha nagu keegi rääkida. Öeldakse, et võttis kätte, okupeeris Krimmi, sõna otseses mõttes annekteeris. Inimesed tulid kokku, toimus hääletus ja kui inimesed hääletasid, järelikult oli see rahva tahe. Mitte kellelgi ei hoitud hääletuskabiinis relva otsa ees ja ei öeldud, et kui sa nii ei hääleta, siis laseme su maha. Midagi sellist ju ei olnud. Masendav, mida Ukraina keskvõim selle Krimmiga tegelikult tegi, üldse ei imesta, et need inimesed siiralt ja vabatahtlikult tahtsid Ukrainast lahku lüüa ja tahtsid ühineda Venemaaga."

Harry Raudvere 1. märtsi Nõmme raadio saates "Lõunatund"