JUHTKIRI ⟩ Kremli mõtteorjus

Raudvere tavatseb tihti öelda, et teda ei huvita, mida teised arvavad. Nüüd on õige aeg öelda, et arvaku Raudvere, mida tahes, aga see, mida ta raadioeetris tegi, oli Putini tegevuse ja seeläbi ka sõja ning rahumeelsete inimeste tapmise õigustamine.