Valjala kogukond nõuab lasteaiale laiendust, vallavalitsus selleks põhjust ei näe

Valjala osavallakogus selgitas olukorda osavallakogu juht Kaido Kaasik, kes selgitas, et Saaremaa vallavalitsuse poolt on kooli ja lasteaia ruumide lahendus lükatud kõrvale väitega, et laste arv väheneb ja probleemi ei teki.

"Tänane olukord näitab aga vastupidist. Esialgse info kohaselt on kooli õpilaste arv ka järgmisel aastal oluliselt kasvamas. Seega lasteaiale laienduse vajadus on vägagi tugevalt päevakorral," märkis Kaasik.

Kaido Kaasik Foto: Siim Metsmaa / Saarte Hääl

Saaremaa abivallavanem Maire Kääridi sõnul prognooside kohaselt lasteaiaealiste laste arv Valjala piirkonnas 2022. aasta septembriks ei suurene ja lapsed mahuvad olemasolevatesse ruumidesse.

Valjala kool tegutseb 9-klassilisena alates 1988. aasta septembrist ja selle aja jooksul on õpilaste arv olnud õppeaastati kõikuv. Suurim on see olnud 252, kui klassikomplekte oli 12.

Käärid sõnas, et kuna Valjala piirkonnas lasteaia kohtade nõudlus paar aastat tagasi suurenes, avati Valjala kooli ruumides Valjala lasteaia rühm „Päevakoerad“ ja see otsus on kohapuuduse probleemi lahendanud nii praegust olukorda kui ka tuleviku prognoosi arvesse võttes.

"Ühtlasi on Valjala kooli ja lasteaia koostöö suurendanud sünergiat kahe eraldi toimiva munitsipaalasutuse vahel ning loob võimalused kooli ja lasteaia tegevuse tihedamaks lõimimiseks," lausus abivallavanem.

“Tegelikult teevad lõplikuotsuse ikkagi lapsevanemad.”MAIRE KÄÄRIDKESKERAKOND Foto: 0O9A9683