JUHTKIRI ⟩ Vajalikud tööpakkumised

Ukrainast saabunud sõjapõgenikud on meedias kinnitanud, et nemad Eestis, käed rüpes, istuda ning koormaks olla ei taha, vaid soovivad tööd teha. Õnneks lubavad kiireloomulised seadusemuudatused kohe tööle asuda neil, kes on saanud ajutise kaitse – aastase elamisloa, mis annab Ukraina kodanikele ja nende pereliikmetele Eesti elanike õigustega sarnased õigused.