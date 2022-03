MUHU UUDISSED ⟩ Vanatoal oo tegemist

Keskel suart mudud oo lund kua ikka viel nähe. Väin oo viel viss, aga karjaarud oo laged. Ja nie irmkõrged jäämäed oo sial kahe piiris ikka kohe kole kenad. Ja siis vahi sial ja mõtle, et neh, sua siis aru nõukstest õiukstest, kis tahaks kangest omad suvemajad kohe nii mere jaare ehita, et suaks uksest välja astu ja kohe varbuid pidi vette. Neh, kena küll, aga kui siis tuleb sialt suure mere pialt sõuke jää igavese valu ja kolinaga, siis oo nõuksed suvemajad pilbriks kohe. Võib viel paljast leedutuld tiha teeste jäänukitest. Nõnna et äkist ikka katsuks pirekse rohkem mua piale ehita omad elud-maad ikka.

Neh, et mis uudist oo? Põlegid paljast sõda ja koroona. Muud oo ikka kua. Laupa oo Vanatoal jälle Jaan Alliku mälumäng. Ikka jälle kellu seitsmest ja piaks ikka katsuma ennassid nobesti kirja kua panna. Et ep jäeks omast kohjast ja lavast ilma.

Neh, ja pühabe kellu kahest suab minna Vanatoale Juapani muodi palge mudimist õppema. Nendel olle nõuke pienike palgemudimise moed, et sellega olla ennevanasti ruutisid lille lüödud. Ja neh, kui ikka omad vaod ja kurrud suab sedaviisi ää siluda, et põle taris nuaga lõhkuda mitte ja suri süstisid tiha, siis ju ikka puru vägev! Nõnna et mehed, äkist te levate selle viistesn eurut naistepääva nädali lõpetuseks, et naesed suaks ennassid teite jäuks kenamaks tiha.