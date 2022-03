Tõnu Hütt Kaali külast: Siiani ma veel annetanud pole, aga kavatsen küll. Päris paljud mu tuttavad on öelnud, et neil on plaan Ukrainat toetada.

Mina tahaksin toetada Ukraina armeed. Mul on selleks kaks võimalust: kas annetada raha otse sealsele armeele (valisin sealt juba ühe asja välja) või teine variant, toetada Sõrve sääre jahiseltsi kaudu. Nemad ju koguvad raha Ukraina armeele lahingumoona jaoks. Seda, mis mõjub kõige paremini, seda tuleb toetada. Jälgin Ukraina uudiseid iga päev. Ka Eesti võib ohus olla – sellisest naabrist võib kõike oodata. Ma ei ütle midagi vene rahvuse kohta, aga et üks hull etteotsa on saanud, sellest on küll kahju.