MAAILM ⟩ Kui palju on Venemaal tuumarelvi ja kas peame neid kartma?

Paljud analüütikud on aga seisukohal, et Venemaa riigipea sellist sammu tuleks pigem vaadata kui hirmutamistaktikat ja hoiatust teistele riikidele, et nad Ukrainas alustatud sõtta ei sekkuks. Seega polevat ka põhjust karta, et Venemaa tõesti tuumarelva käiku laseb.