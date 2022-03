Kõljala külamaja ⟩ Pinksimängijate teine kodu

Juba kuuendat aastat koguneb Kõljala külamajas igal neljapäeval kell kuus õhtul seltskond pinksimängu* huvilisi. Nende kasutada on kolm lauda. Pärast saab saunas higi maha pesta ja lihaseid lõdvendada.

Kogu ettevõtmise hing on külamaja juhataja Veeve Kaasik. Paraku peab elurõõmus naisterahvas seekord leppima pealtvaataja rolliga. “Käisin silmaopil ja nüüd ei tohi pingutada,” selgitab ta. Pealegi on tema mänguseltsiline Valge Juta parajasti Maltal puhkamas.

VEEVE KAASIK näitab vaipu, mis on kootud külamaja kangastelgedel. Foto: Maanus Masing / Saarte Hääl

Küsimusele, miks inimesed üle Saaremaa Kõljalga mängima tulevad, vastab Veeve, et kui sa oled ise asjast tõsiselt huvitatud, siis tulevad ka teised sinuga kaasa. Ta ise alustas pinksimänguga kunagi Kaali koolis Uuno Variku käe all.

Nüüd võib Veeve nentida, et kohalikke peale tema mängimas ei ole. “Sest vaata, siin on koos maakonna parimad, mis ma räägin – naised on Eesti parimad, võistlustelt toovad kotiga auhindu!” uhkustab ta.

Kõljala külamaja Foto: Maanus Masing / Saarte Hääl

Elektriarve ehmatas

Kurvastab teda see, et noori ei ole. Teisest küljest mängib Veeve oma 14-aastane Tallinnas elav lapselaps pinksi küll. “Vahepeal jättis mängimise pooleli, aga nüüd jätkab jälle,” on tal põhjust rõõmustada.

“Ma olen nii õnnelik, et see külamaja toimib,” räägib Veeve. “17. märtsil on meil naiste turniir. Nagu plakatist näha, oli meil vabariigi aastapäeva tähistamine. Maja teises otsas on kangasteljed, kus kootakse vaipasid. Käsitööringi naiste näputööna valmisid kõigile 2021. aastal sündinud Kõljala piirkonna tittedele lapitekid. Covidi tõttu on võimlemisringi tegevus peatunud, aga see on meil ka,” loeb ta Kõljala külamaja sisu kokku.

Ehmatusena tuli külamajale ülisuur elektriarve, mis sai Saaremaa valla toel siiski ära makstud. “Mängijatele on sümboolne korramaks – 3 eurot, aga selle sees on ka saun, saad koju minna väsinud keha ja puhta ihuga,” võtab Veeve jutu kokku.

TIIALE on tähtis hea seltskond. Foto: Maanus Masing / Saarte Hääl

Foto: Maanus Masing / Saarte Hääl

Foto: Maanus Masing / Saarte Hääl

Äsja mängu lõpetanud Tiia Müürisepa kinnitusel ei ole pinksimäng sugugi raske. “Peaasi, et tervis tuleb ja saab liikuda,” ütleb Tiia, kes on ameti poolest kokk ja käib Kõljalas palle kõksimas Kuressaarest. Oma mängukorda ootav Merle ütleb vahele, et Tiia on toonud mandrimaa võistlustelt oma vanuseklassis ka medaleid.

Hea seltskond

Tiia sõnul käib ta Kõljalas ennekõike hea seltskonna pärast. Teisipäeviti mängib ta Kärla spordihoones. “See on lauatennise mängijate Meka – seal on valgust, seal on ruumi, seal on väga hea,” ei ole ta kiitusega kitsi. Kõljala puuduseks peab Tiia libedat põrandat. “Lakke pandi meie pärast lisavalgus, aga põrand on libe, kuid hea seltskond teeb need väikesed puudujäägid tasa,” kinnitab ta.

MERLE naudib pinksimängu jõulisust. Foto: Maanus Masing / Saarte Hääl

Foto: Maanus Masing / Saarte Hääl

Foto: Maanus Masing / Saarte Hääl

Kuressaarest on ka Merle Poopuu. Linnas ta oma sõnul mängimas ei käi, see-eest on teisipäeval ja reedel mängud Kärla spordihoones, kus ta jõudumööda osaleb. Merle peab ennast rohkem harrastajaks, kuigi võistlustel käib ta ka ja vahel tuleb oma vanuseklassis ka mõni tulemus.

Merlele meeldib pinksimängu kiirus ja jõulisus. “Laud on paraja suurusega, aga pall on väike,” naerab ta.