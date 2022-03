PERSOON ⟩ Muhulane, kes korrastas muhulaste imelikud juhtumised MuISi* maastikel

ÜLLE JÄE hoole all on ERM-is praeguse seisuga 53 278 eset. Saarte Hääle palvel luges ta need täpselt kokku. “See arv üllatas mind ennastki,” möönis ta. Küsimus, kas tal on nende seas ka mõni lemmik või lemmikud, pani koguhoidja aga ohkama. “See on nagu mingi standardne küsimus, mida sult pea alati küsitakse,” sõnas ta. “Raske öelda. Minu jaoks on nad kõik nagu omad lapsed.” Pildistada laskis Ülle end aga ruumis, kus hoitakse õllekanne. Neid on ERM-is ligi kaks ja pool tuhat ning pärit on need pea kõigist Eesti piirkondadest. Kui ERM-i uus hoone Tartus Raadil avati, oli üks esimesi väljapanekuid just õllekannudest.

Foto: ANU ANSU, ERM-I FOTOGRAAF