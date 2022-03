ILUS ILM ⟩ Algavaks nädalaks jagub parajalt päikest ja sinitaevast

Esmaspäeval ja teisipäeval jääb kõrgrõhkkond Eesti lähistel väheliikuvaks. Ilm on sajuta ja rahulik ning laialdaselt selge taevaga. Ööd on karged õhutemperatuuriga -3..-9°C, päeval tõusevad termomeetrinäidud päikese kaasabil +3..+9°C-ni.

Kolmapäeval kõrgrõhuala nõrgeneb ja taevas on pilvi enam, aga ilm püsib sajuta. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on öösel -2..-8°C, päeval kerkib -1..+4°C-ni.