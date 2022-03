MASKID JÄÄVAD ⟩ Homsest kaob Eestis koroonapassi nõue ja kella 23 piirang

"Hommikused andmed näitavad, et viimase kümne päeva keskmisena on eestimaalasi haiglatesse jõudnud raskes seisus 24,9. Sedagi on palju, aga siiski piisavalt vähe, et meie haiglad suudaksid tööd jätkata ning saaksime kontrollimeetmed kaotada," märkis Kallas.