Selleks aastaks tehtud broneeringutest on osa juba koroonakriisi ajast, aga on ka hiljuti kinnipandud aegu.

Saaremaa Sadama omanikfirma Tallinna Sadam turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Sirle Arro ütles, et neile teadaolevalt on kõik kruiisifirmad loobunud või loobumas Peterburi külastamisest ning otsitakse võimalikke uusi sihtkohti. Üheks võimaluseks on Saaremaa.