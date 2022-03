JUHTKIRI ⟩ Me peame rääkima

Me peame rääkima sellest, kuidas Vene sõdurid tapavad rahulikke inimesi. Kuidas nad pommitavad elurajoone ja tsiviilrajatisi. Iga päev jääb nende käe läbi keegi ilma lastest, vanematest, vanavanematest, sõpradest. Kooliõpilane Henry Härm ütles kõnekoosolekul õigesti, et toimuvat ei saa enam nimetada sõjaks. See on genotsiid.