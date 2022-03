Haiglajuht ⟩ Laine lõpp on käes, aga saarlastel tuleb veel kannatust varuda

"Praegu kutsume inimesi üles ikkagi jätkuvalt ettevaatlikkusele. Kui on palavik, jääge pigem koju, tehke kiirtest. Kui enesetunne ei ole väga hea, vältige kontakte," ütles Märt Kõlli Kadi raadio saates "Keskpäev".

Oma kogemusest ütlen, et esimesed kaks päeva, kui olin tõsiselt haige, näitas kiirtest, et olen negatiivne, kolmandal päeval, kui hakkasin juba terveks saama, ilmus teine triip ka. Seega, kas testimisel on sügavat mõtet, sest testi järgi oleksin võinud vabalt ringi joosta?