VIDEO ⟩ Kuressaare lossi kaitsetorn saab uue kohvikupidaja

Kaitsetorni ülemisel korrusel paikneva kohviku eripäraks on, et kohvik saab tegutseda nii kaua, kuni on avatud loss ehk kella 10-st hommikul 18-ni õhtul. Pekka Rooväli täpsustas, et kokkuleppel on siiski võimalik kohvikus ka eriüritusi korraldada.