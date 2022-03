MÄLESTAME ⟩ Irma otsis ja leidis enda ümber alati positiivset

Irma emakeel oli muhu keel, selles väljendas ta end nii, et see tõi teinekord pisara silma. Ta elas muhu keele ja pärimuse sees, kogus seda ümbritsevatelt, meenutas oma esivanemate öeldut ja tehtut, andis seda edasi nii luuletuste, kogumike, ajalehekirjutiste kui ka lihtsalt jutuajamiste ja telefonikõnede kaudu.

Ajakirjandusliku töö, kodulooliste uurimuste ning luulekogude avaldamiseni jõudis ta pensionipõlves. Tema sulest on ilmunud palju kaastöid ja portreelugusid Muhu inimestest ajalehtedes Muhulane, Meie Maa ja Saarte Hääl (Oma Saar). Väga väärtuslikud Muhu pärandkultuuri jäädvustused on tema “Muhu meistrid” (2001) ja “Muhu meistrid II” (2005).

Irma Järvesalu avaldas kokku kaheksa luulekogu: “Mere lapsed” (1998), “Mere hääl” (2002), “Minu saar” (2002), “Rannakarbid” (2003), “Nänne kink oo need õhtad” (2006), “Kui üksik tindikala: luulet” (2008), “Õuemärgid paljast püüdvad merd” (2013), “Üheskoos” (2017). Kõik luulekogud, v.a “Üheskoos” on tänu Eesti rahvusraamatukogule digiteeritud.

Irma luulet on järjepidevalt ilmunud ka ajalehes Muhulane ja ajakirjas Looming (5/2012, lk 671–672). Luuletuse “Meri kohiseb so sihes” on viisistanud Mari Kalkun ja Nathan Riki Thomson, laul on ilmunud Mari Kalkuni & Runoruni albumil “Tii ilo” (2015).