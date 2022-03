JUHTKIRI ⟩ Targu talitades saab säästa küll

Tänane Saarte Hääl kirjutab pikemalt sellest, kuidas koduses majapidamises elektririistadega niimoodi ümber käia, et elektrit kuluks võimalikult vähe. Tuleb välja, et see on täiesti võimalik ja et väga palju on kinni meie mugavuses. Mõtteviisi muutes on võimalik säästa nii siit kui sealt ja kokkuvõttes päris arvestatavaid summasid.