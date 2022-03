ÜLESKUTSE ⟩ Kingi oma kasutuseta jalgratas Ukraina sõjapõgenikele!

Inimesed kellel on sellised rattad kodus seismas ja on valmis kinkima selle erinevas vanuses sõjapõgenikele, et palume need tuua tööpäeviti kell 9.00-17.00 aadressile Aia 59A Alme Autosse. Kui Teil ei ole võimalik ratast ise tuua, et siis võtta ühendust telefonil 517 57 66 ja Teie rattale tullakse järele.