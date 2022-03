MUHU UUDISSED ⟩ Ikka terit neh!

Selle nädali alguses pieti emakielepääva. Muhulaste emakiel oo mudud muhu kiel. Ja laulusalm ütleb, et muhulasel oo kõege selgem eesti kiel. Nõnna et suurt vahet ähk põlegiid. Eks nõuksi sõnu oo küll ning viel, mis suab kogamata suust välja öetud ja pärast mõtle, et tia ons kua riigikielne või meite oma suare sõna. Nii igapäine tundub olavad!