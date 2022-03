Valla investeeringute kava kohale on kerkinud hiigelsuur küsimark

Mullu kallinesid hüppeliselt elektrihinnad, tõusnud on kütusehinnad ning Ukraina sõja tõttu Venemaale ja Valgevenele kehtestatud sanktsioonide tagajärjel on oluliselt kerkinud ka ehitusmaterjalide hinnad.

Saaremaa valla tänavune suurim investeering, Hariduse kooli rekonstrueerimine nõuab juba lisaraha, rida ehitushankeid ootab aga oma järge. Saaremaa vallavolikogu esimees Jaanus Tamkivi ütles, et väike lootus on võimalikel lisaeelarvetel, kuna praegu laekuvad eelarvetulud hästi. "Aga ehitushinnad on praegu täiesti paigast ära. Seepärast on väga raske prognoosida, mis meie eelarvestrateegias sisalduvast objektide loetelust ja ajakavast võib saada," lausus ta.