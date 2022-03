JUHTKIRI ⟩ Koalitsiooni proovikivi

Olukord on muidugi keeruline, sest tegu pole pelgalt koalitsiooni-opositsiooni erineva arvamusega, vaid poliitiline surve pitsitab koalitsiooni ka seestpoolt. Raha tõi lauda Keskerakond, Terve Saaremaa ridades on jalgpalliklubi president. Nõnda tuleb taas teha poliitilisi valikuid.

Teisalt on jalgpallihalli näide tänapäevasest “kingitud hobuse suhu ei vaadata”-stiilis valitsemisest. Asju tuleb teha, sest raha ju antakse. Aga alati tasuks mõelda, kas me saame seda teha, kas meil on vaja seda teha ja kas tingimused on sobivad. Teha midagi vaid sellest lähtudes, et raha ju pakutakse, pole väga jätkusuutlik.