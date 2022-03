SUUR MAA, SUURED ASJAD ⟩ Haavad paranevad raskelt

Kolm nädalat sõda. Me elame ajal, mil aegruumilised vahemaad on kiiresti lühenenud, aga ühtlasi on see teinud meid inimestena kannatamatuks. Nii nagu me tahame lahendusi nüüd, praegu ja kohe, kõike siin maailmas tabada hiireklikiga, tahaksime ka ebameeldiva võimalikult ruttu selja taha jätta. Paraku pole see alati võimalik.