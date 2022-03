Kui terminitest alustada, siis maa- või linnalähedus ongi pigemini emotsionaalsed kui geograafilised mõisted. Nii nagu kaugust ja lähedust ei pruugi sugugi mõõta meetrites või kilomeetrites. Helle ja Raivo Kahmi kodumaja seinal on sildid tänava nime ja maja numbriga. See tähendab, et linn. Aga kui teise korruse külalistetoa aknast paistev vana lihatööstuse korsten kahe silma vahele jätta, ei paista seda linna kuskilt. Hoopis palju metsa ja viljapuuaedadesse uppuvad eramud. Seda praegu, kui loodus on suht hõre ja läbipaistev. Mis siis veel suvel..?