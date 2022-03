Pime bulgaaria selgeltnägija Vanga, kel on ennustusi ka 2019. aastaks.

Vanga järjekordne ennustus on täide läinud, kirjutab veebiportaal Fakti.bg. Bulgaaria selgeltnägija ennustuste tõlgendajad väidavad, et omal ajal viitas Vanga erilise tähendusega kuupäevale, milles on korraga kuus kahte: 22.02.2022.