MAAILM ⟩ Moldova – kas Putini järgmine sihtmärk?

Kõikidest Ukrainaga piirnevatest riikidest on pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse kõige haavatavam Moldova. On ju see ainus Ukrainast lääne poole jääv riik, mis pole Euroopa Liidu ega ka NATO liige. Moldova nõrk majandus ei tule toime tuhandete sõjapõgenikega, kõige olulisem on aga, et sel riigil on oma Achilleuse kand – venemeelne Transnistria regioon.