OLED NÄINUD? ⟩ Politsei palub abi Ilplas kadunuks jäänud 44-aastase Kaire leidmisel

Naine lahkus kodust halli sõiduautoga Hyundai i20. Kodust lahkudes oli naisel kaasas mobiiltelefon, aga see on välja lülitatud. Viimane suhtlus lähedastega oli tal 16. märtsi õhtul, pärast mida naisega kontakti saadud ei ole. Varem Kaire sellisel viisil kodust lahkunud ei ole.

Kaire on umbes 157 cm pikk, tal on poolpikad heledad juuksed ja keskmine kehaehitus. Tõenäoliselt on naisel seljas pikem hele mantel.