KÜLAVAHELOOD ⟩ Traktorite ülevaatus pole veel hoogu sisse saanud

Pagariäri müüja Anu aga juhatas raadiomehe parajagu poe juurde sõitva mehe juurde, öeldes, et see punase jopega mees teab talutöödest rääkida küll. Rolleri platsile parkinud Heino ei kurda millegi üle. Ütleb, et traktorile ja rollerile kütust ostes ta sente ei loe. Oma vana T-16-ga ta ülevatusele ei kavatse minna. Mitmekümneaastast väiketraktorit kasutab ta vaid oma põllulapil, maanteele ta sellega ei kipu.

Kuna ülevaatusplatsidele talunikud ei tulnud, otsustas saatejuht külastada Uustalu peremeest Riivo Vaeti Veske külas. Kogenud põllumees, kunagine Laimjala ühismajandi ja Karja näidissovhoosi peazootehnik ning Angla ühistu juht peab oma talus lihaveisid. Hooajatöödeks on mees valmis. Traktorid, New Holland ja MTZ-82 on ülevaatuse läbinud. Talunik ütleb, et ülevaataja käis talus ja jäi nähtuga rahule.