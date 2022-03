KEVADISELT TUJUKAS ⟩ Algavaks nädalaks jagub nii sooja kui lörtsi

Esmaspäeval katab kõrgrõhuala võimsana Läänemere ümbrust. Meil püsib kuiv ja laialdaselt selge taevaga ilm. Läänekaare tuul on mõõdukas, õhtul põhjarannikul pisut tugevneb. Õhutemperatuur on öösel 0..-5, rannikul kuni +2°C, päeval +7..+12, meretulega rannikul kuni +3°C.

Teisipäev jätkub kõrgrõhkkonna põhjaservas sajuta ja selge taevaga. Läänekaare tuul on mõõdukas. Õhutemperatuur on öösel 0..-4, rannikul kuni +2°C, päeval +6..+10, meretuulega rannikul kuni +3°C.

Kolmapäeval riivab Eestit Venemaa põhjaaladel pöörleva madalrõhkkonna lohk, taevas on pilvisem, millest tuleb päeval lörtsi ja vihma. Puhub mõõdukalt tugev läänekaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 0..-4, saartel ja läänerannikul on üle 0°C, päeval +2..+8°C.