Ametikooli turismikonverentsil räägitakse saarte lugusid

„Lood on need, mis tänapäeval turismiteenuseid müüvad. Järjest rohkem on suund sinnapoole, et Lääne-Eesti saari ühtse turismipiirkonnana turundada. Ka meie ei taha olla ainult Saaremaa kesksed. Õppijad on seetõttu kutsunud konverentsile esinema ka turismitegijad Hiiumaalt ja Muhust,“ rääkis ametikooli õpetaja Marve Koppel, kes õppijaid on korraldustöös juhendanud. „Konverentsi programm pakub kaasahaaravaid lugusid saartelt ja tutvustab tegusaid saarte inimesi ja nende tegemisi.“