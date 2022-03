JUHTKIRI ⟩ Toimekindlus ja visioonid

Parvlaevandus on meile lähedasem ainuüksi seetõttu, et oleme sellega elanud juba aastakümneid ning kogenud tema paremaid ja kehvemaid aegu. Mida aasta edasi, seda tavatumaks hakkavad muutuma pikad järjekorrad, kuigi teatud tippaegadel aastas pole neist pääsu ilmselt ka tulevikus. Mis ei tähenda loomulikult, et kvaliteedi parandamisel ja innovatsioonil oleks kusagil päris lõplikud piirid ees.