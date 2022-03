MUHU UUDISSED ⟩ Tulgu aga kena kevade!

Neh, ja poastumaarjabega ikka tahetse ennusta, et tuleks ja levaks kole palju linnumunasid. Aga tia mis tuleks tiha või tükkis jätta tegemata, et neid va rooka mune selle kevade undrehti ep tuleks mitte. Nie, reod, tüitavad oma valju lauluealega ja ep lase lastel kuolimajas tundisid änam pidada. Iseenesest, moo arust piaks roogas üks tulisema tark lind olema. Või siis vähemaste õpiuviline. Sest, neh, vanamad inimesed tiadvad, et eluilmal elutsen rookad Piiri metsas just Piiri kuolimaja külje all. Ja nüid naad oo siis Liiva kuolimaja kõrva ennassid sisse siadn. Ja jaaled oo nendel ju vägevad. Ennavanasti Muhus ikka tapeldi, nõukste kohe, kis kole valju lärmi tegid, et nie karjuvad kut rookad Piiri metsas. Neh, ja katsu siis maiku, kui sool oo taris just sial kõrvas oma iksisid kokku rehkenda.