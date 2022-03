JUHTKIRI ⟩ Hiiliv hinnatõusutont

Rahaline argipäev on juba täna kõike muud kui meeldiv. Kui siia lisada Ukraina sõja metastaasid, mille ulatust ei oska keegi päris täpselt hinnata, siis ei paista lähikuud kuigi roosilistena.

Mingil määral saab hinnatõusu vastu ehk tarbimisharjumuste muutmisega. Kindlasti on paljudel inimeste võimalik mingitest toodetest või teenustest loobuda või neid tavapärasest vähem tarbida. Kui toidulauale mõelda, siis küllap saab uut hoogu potipõllundus ja hoidistamine, muudes valdkondades taaskasutamine. Aga need ei ole leevenduseks paraku mitte kõigile. Tuleb loota, et ühiskonnal jagub keerulistel aegadel jõudu nii hädaliste abistamiseks kui ka ühtse meele säilitamiseks.