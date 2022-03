GALERII ⟩ Kudjape piirile kerkiv Kummeli Konsum jõudis kriisi eest ära

Kriiside ajal kerkiv Kummeli Konsum saab valmis õigeks ajaks, sest kõik vajalikud materjalid on juba kohal ning tarneraskusi enam üllatamas ei ole. “Ennetasime kriisi ja alustasime õigel ajal,” ütles Saaremaa tarbijate ühistu juhatuse esimees Kalle Koov. Tema sõnul on piltlikult kõik vajalik platsil juba olemas. Tarneraskusi ei tohiks tulla ka poe kaubaga varustamisel.

Koov lausus, et Lilleküla ja Kudjape piirile kerkivas uues Konsumis saab kauplemispinda olema 903 ruutmeetrit. Sama palju on Raes ja veidi väiksem on Orissaare kauplus. Ehitusalust pinda on kokku 2037 ruutmeetrit.