Ukrainast pärit kaksikvennad Inar ja Inal ei ole Saaremaa jaoks võõrad. 27-aastased mehed on kaks aastat teinud tööd Kärla põllumajandusühistus ja toetanud Ukrainas elavaid peresid.

Kumbki neist poleks osanud arvata, et tuleb hetk, mil üks kaksikutest Inal peab naasma kodumaale, et aidata peredel sõja jalust põgeneda, ja jääma ise Putini okupantidega sõdima. Inar jäi aga Saaremaale, et oma ja venna peret üleval pidada.