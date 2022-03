KAITSKE OMA VARA ⟩ Saaremaa talumajast ning hoovist varastati vanametalli

Kui lõppenud aastal toimus üle kahe korra rohkem metalli vargusi kui 2020. aastal, siis kõrged metalli hinnad on pannud pikanäpumehi tegutsema ka sel aastal. Juhtumeid on üle Eesti, kus proovitakse varastada nii autovelgi kui ka vanarauda.

“Musta ja värvilise metalli hinnatõusu mõõdetakse kordades. Tihenenud on vargused objektidelt ning taas on päevakorral ehitusmaterjalide kaod ja sellest tingitud varaline kahju koos ehitustähtaegade pikenemisega,” sõnas G4Si turvalahenduste osakonna juht Ramon Kaju .

KOMMENTAAR

Lääne ringkonnaprokurör Rainer Amur:

Lääne ringkonnaprokurör Rainer Amur Foto: Maanus Masing / Saarte Hääl

Sel kevadel ei ole Saaremaal politseile vanametalli vargustest seni rohkem teatatud. Küll aga hoiavad ka kerget ja ebaseaduslikku teenistust otsivad inimesed end maailmaturu hinnamuutustega kursis, mistõttu võib kõrge kütuse, metalli või muu kaubaklassi hind seda tüüpi kuritegude sagedust tõsta.

Seetõttu tasub inimestel ka vanametalli kogumisel arvestada, et kui see on kuhjatud nähtavale kohale värava äärde, siis on see paraku varastele lihtne saak. Märksa keerulisem on sellist kraami hoovi pealt ära viia, kui seda hoovi sisenemata üldse nähagi pole.