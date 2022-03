MAAILM ⟩ Kas sõja lõpp või tühi lootus?

Kohutav on, et enam kui kuu aega kestnud sõda on muutumas justkui igapäevarutiiniks. Ajakirjandus pajatab lahingutest, pommitamistest, surmadest ja purustustest. Samas ilmuvad aeg-ajalt teated läbirääkimistest Kiievi ja Moskva vahel. Pärast paari tête-à-tête kohtumist toimuvad need nüüd peamiselt videokonverentsidena. Tulemusi ei mingeid. Vähemalt seni.