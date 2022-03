MAAILM ⟩ Ukrainlased: tahame rahu ja julgeolekutagatisi!

Sellest hoolimata on aga president Zelenskõi üks nõunikke Mõhhailo Podoliak korduvalt rääkinud Ukraina nõudmistest. Näiteks ütles ta 12. märtsil intervjuus Vene ajalehele Kommersant, et kokkulepe peab oleme mitmetahuline. Podoliaki sõnul peab see sisaldama mitut positsiooni: “Eelkõige positsioone, mis puudutavad sõja lõpetamist. Teine punkt oleks Vene vägede Ukraina territooriumilt väljaviimise protseduur koos kindlate ajaliste parameetritega. Kolmas osa oleks juba rahuleping koos detailsete kirjeldustega, kuidas rahu tulevikus tagatakse. Ja siin me jõuamegi kõige tähtsama juurde, mille ümber kõik keerleb – julgeolekutagatised Ukrainale, et säärane olukord tulevikus enam kunagi ei korduks.”