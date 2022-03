RETSEPTINURK ⟩ Suitsuräim suisa sulab suus!

Keset Nasva küla asuva Tihemetsa talu perenaisel Tiina Mail on kalasuitsutamine käpas – tegeleb ta ju sellega juba aastaid. Poleks vist liialdus väita, et Tiina koduõue suitsuahjust on läbi käinud vähemalt mitu tonni kala – küll räime, küll lesta ja ahvenat, küll tuulehaugi. Sügisel hea õnne korral angerjat ja talvel vahel ka punast kala.